В ВР прокомментировали идею отправить нардепов на фронт

В последнее время дискуссии о возможности и целесообразности отправления народных депутатов Украины на фронт приобрели новое развитие. Несмотря на разгоряченные дебаты в обществе и медиа, фактическое влияние мобилизации депутатов на ход боевых действий остается под большим вопросом.

Отправить часть нардепов на фронт

На это указывает народный депутат Руслан Горбенко в интервью "Телеграф", акцентируя на том, что количество мобилизованных народных избранников не повлияет на обстановку на фронте. По его словам, среди подпадающих под мобилизацию депутатов призывного возраста найдется примерно 180 человек. В военном смысле это эквивалентно двум ротам, которые являются каплей в море по сравнению с минимальным составом воинской части, насчитывающим 5-6 тысяч человек.

"Если взять подлежащих мобилизации депутатов призывного возраста, то это будет примерно 180 человек. Это две роты. На войну это вообще не повлияет, потому что если взять любую воинскую часть, то минимальное количество личного состава — это 5-6 тысяч военных. "Ну и скажите, помогут ли эти 180 человек? Думаю, что нет. Понимаю, но мы говорим об эффективности. Сейчас пять-восемь депутатов точно служат. Было бы и больше желающих, но нардеп не имеет права подписать контракт не только" с территориальной обороной, а вообще ни с какой воинской частью", — сказал Руслан Горбенко

Горбенко подчеркнул, что, несмотря на определенную готовность среди депутатов к службе, нет юридической возможности для их подписания контракта с любой воинской частью, в том числе территориальной обороной.

Тема мобилизации депутатов вызвала оживленное обсуждение среди общественности, особенно после внесения в Верховную Раду законопроекта о мобилизации и военном учете (№10378), который столкнулся с масштабной критикой в соцсетях и не нашел поддержки среди большинства украинцев, согласно результатам опросов.

Напомним, что Рада на следующей неделе начнет рассматривать ключевые поправки к новому законопроекту о мобилизации. В частности, в Раде обещают, что вопрос отсрочки для лиц, ухаживающих за лицами с инвалидностью, а также по аспирантам будет урегулирован. Об этом заявил Давид Арахамия в Telegram.