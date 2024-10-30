В ВР озвучили количество случаев СЗЧ и дезертиров в Украине

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Slava Kot
В Украине более 100 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части, заявила член депутатской группы в Верховной Раде "За будущее" Анна Скороход. По ее словам, такое количество случаев СЗЧ объясняется тем, что у людей возникает много вопросов, в том числе, почему "великие офицеры все в тылу".
Сколько в Украине случаев дезертирства и СЗЧ Фото из открытых источников
В эфире телеканала "Новости. Live" Анна Скороход высказалась о ситуации с дезертирством и СЗЧ в Украине.
Народный депутат считает, что украинцы потеряли мотивацию и начали бояться служить в армии. По словам Скороход, такая ситуация возникла из-за "политических решений" по принятию закона о мобилизации, а также неурядиц в армии, в том числе случаи, когда специалистов использовали для несвойственных задач, например, для "штурмов посадок".
Скороход добавила, что также на ситуацию повлияли скандалы с должностными лицами, которые "внезапно стали инвалидами или забронированными".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что адвокат объяснил, в чем разница между СЗЧ и дезертирством.
Также "Комментарии" писали о том, что украинцы определились, что нужно делать с мужчинами, избегающими мобилизации.
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