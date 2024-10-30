В ВР озвучили количество случаев СЗЧ и дезертиров в Украине

В Украине более 100 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части, заявила член депутатской группы в Верховной Раде "За будущее" Анна Скороход. По ее словам, такое количество случаев СЗЧ объясняется тем, что у людей возникает много вопросов, в том числе, почему "великие офицеры все в тылу".

Сколько в Украине случаев дезертирства и СЗЧ Фото из открытых источников

В эфире телеканала "Новости. Live" Анна Скороход высказалась о ситуации с дезертирством и СЗЧ в Украине.

"СЗЧ, дезертирства — более 100 тысяч человек, самовольно покинувших часть. У людей возникает вопрос, на который я ответа дать не могу, когда они мне спрашивают. Почему я, месяц назад рабочий СТО, сейчас должен сидеть в окопе, а большие офицеры все в тылу? Чего у нас воюет от 10 в лучшем случае до 15% от общего количества армии, почему?", – говорит Скороход.

Народный депутат считает, что украинцы потеряли мотивацию и начали бояться служить в армии. По словам Скороход, такая ситуация возникла из-за "политических решений" по принятию закона о мобилизации, а также неурядиц в армии, в том числе случаи, когда специалистов использовали для несвойственных задач, например, для "штурмов посадок".

"Из-за того, что они не подготовлены, они не мотивированы, они боятся. Вы не представляете себе цифры СЗЧ и дезертирства, вы их не представляете, просто это ужас", — считает нардепка.

Скороход добавила, что также на ситуацию повлияли скандалы с должностными лицами, которые "внезапно стали инвалидами или забронированными".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что адвокат объяснил, в чем разница между СЗЧ и дезертирством.

Также "Комментарии" писали о том, что украинцы определились, что нужно делать с мужчинами, избегающими мобилизации.