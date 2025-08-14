logo

В ВР ответили на заявление Трампа об обмене территориями

Украина не может осуществить обмен территориями ни при каких условиях.

14 августа 2025, 08:57
Президент США Дональд Трамп заявил, что для прекращения войны может произойти некоторый обмен территориями. Однако народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский объясняет, что такой вариант априори невозможен, ведь это запрещено Конституцией Украины.

В ВР ответили на заявление Трампа об обмене территориями

Федор Вениславский. Фото из открытых источников

Федор Вениславский в эфире "Радио Свобода" прокомментировал предложение Трампа по обмену территориями, который предусматривает определенную отдачу Украиной собственных земель под оккупацию РФ, а вместо этого деоккупировать те, что находятся под временным контролем российской армии.

"Никакого конституционного одобрения быть априори не может, потому что с одной стороны у нас есть статьи первой и третьей Конституции Украины, которые говорят о том, что территория Украины целостна и неприкосновенна", — сказал Вениславский.

По его словам, даже в случае проведения референдума такой вариант "априори быть не может". Как указывает народный депутат, "это противоречит основополагающим базовым идеям Конституции Украины" относительно территориальной целостности.

"Поэтому относительно заявления президента США – конституционное поле априори невозможно создать ни при каких условиях", — пояснил Вениславский по обмену территориями.

Вениславский подчеркнул, что обмен территориями для Украины неприемлем. Речь может идти только о временно оккупированных территориях, которые рано или поздно будут освобождены дипломатическим или военным путем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук ответил Трампу по обмену территориями аналогичным аргументом.

Также "Комментарии" писали, что в США отреагировали на заявление Зеленского об обмене территориями Украины и РФ.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pXu8UjFH_MA&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
