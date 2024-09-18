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В ВР опровергли данные The Wall Street Journal о количестве погибших украинских военных

В ВР заявили, что данные западных СМИ о потерях Украины на фронте завышены

сегодня, 12:25
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Ткачик Олеся

Как сообщало издание The Wall Street Journal, в начале этого года в конфиденциальной оценке украинских потерь отмечено, что число погибших украинских военнослужащих составляет 80 тысяч человек, а раненых — 400 тысяч. При этом западные разведки дают разные оценки российским потерям: по некоторым из них, количество погибших российских военных достигает 200 тысяч, а раненых – около 400 тысяч.

В ВР опровергли данные The Wall Street Journal о количестве погибших украинских военных

Роман Костенко

Однако, как заявил народный депутат и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, данные по потере украинских военных, обнародованные The Wall Street Journal, завышены. В эфире Радио Свобода он подчеркнул, что эта информация, вероятно, преувеличена.

"Я думаю, это преувеличенные данные. Однозначно. Те, что есть. Именно, если мы говорим о погибших, тех что у нас признаны", – сказал он.

По его словам, даже число у 50 тысяч погибших может быть завышенным или ориентировочным, ведь точной информации о потерях у него нет.

"Если брать прошедшие два года, то у нас где-то примерно одинаково было по 19 тысяч. И это считалось только те, кто официально были, выданы свидетельства о смерти. Мы знаем, что есть еще люди, пропавшие без вести. Я думаю, что Здесь примерно посчитали ту же цифру. Непосредственно у меня нет самых точных данных, чтобы сказать, что эти данные являются на 100 процентов верными.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что согласно данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла на войне в Украине более 550 тыс. солдат. Эти данные включают раненых и убитых.




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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-wsj-vtraty-kostenko/33124576.html
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