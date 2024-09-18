В ВР опровергли данные The Wall Street Journal о количестве погибших украинских военных

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Ткачик Олеся
Как сообщало издание The Wall Street Journal, в начале этого года в конфиденциальной оценке украинских потерь отмечено, что число погибших украинских военнослужащих составляет 80 тысяч человек, а раненых — 400 тысяч. При этом западные разведки дают разные оценки российским потерям: по некоторым из них, количество погибших российских военных достигает 200 тысяч, а раненых – около 400 тысяч.
Роман Костенко
Однако, как заявил народный депутат и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, данные по потере украинских военных, обнародованные The Wall Street Journal, завышены. В эфире Радио Свобода он подчеркнул, что эта информация, вероятно, преувеличена.
По его словам, даже число у 50 тысяч погибших может быть завышенным или ориентировочным, ведь точной информации о потерях у него нет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что согласно данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла на войне в Украине более 550 тыс. солдат. Эти данные включают раненых и убитых.
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