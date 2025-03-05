В ВР назвали вид оружия США, отсутствие которого нанесет наибольший ущерб для Украины

Украина особенно ощущает нехватку вооружения, в том числе систем противовоздушной обороны, поставляемых из Соединенных Штатов. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил Александр Федиенко, народный депутат от "Слуги народа" и член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.

Военная помощь Украине. Фото: 24 Канал

Отвечая на вопрос, действительно ли запасы оружия, которые предоставлялись нам США, могут закончиться через два-три месяца, если прекратятся поставки, депутат заметил, что это зависит от ряда факторов.

"Все зависит от многих обстоятельств, таких как активность России в попытках заставить Украину согласиться на невыгодные условия перемирия, а также от интенсивности воздушных атак на критическую инфраструктуру. Учитывая эти и другие факторы точно сказать, сколько времени осталось, практически невозможно", — отметил он.

На уточнение, какие именно виды вооружения Украина может больше почувствовать в случае дефицита, Федиенко ответил, что можно говорить только об открытых источниках информации.

"Это касается систем противовоздушной обороны, механизированных машин, бронетранспортеров и некоторых калибров для пушек", — пояснил он.

В то же время Федиенко подчеркнул, что украинское ПВО на достаточно высоком уровне, но отметил, что ситуация усложняется из-за различных угроз.

"Не забывайте, что у нас есть не только 'Шахеды'. Это и крылатые, и баллистические ракеты. Каждая система противовоздушной обороны ориентирована на сбивание конкретных типов воздушных угроз. Поэтому точно сказать, какая именно система американского производства отвечает за уничтожение конкретных целей, довольно сложно", — подытожил он.

Портал "Комментарии" писал, что американский президент Дональд Трамп поставил на паузу оказания военной помощи Украине, выделенной еще Байденом. Как говорит политолог Роман Пономаренко, речь идет о вооружении на сумму 1,25 миллиарда. долларов, которые должны поступать в Украину в течение шести месяцев 2025 года.