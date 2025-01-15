В ВР назвали условие, когда произойдет снижение мобилизационного возраста в Украине

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Slava Kot
Народный депутат Николай Княжицкий заявил, что возможность снижения мобилизационного возраста в Украине может зависеть от количества оружия, которое посылают партнеры. По его словам, возраст мобилизации могут снизить, если Украина получит достаточно вооружения для обеспечения военных.
В Украине могут снизить возраст мобилизации. Фото из открытых источников
Николай Княжицкий в эфире "Эспрессо" прокомментировал идею понижения мобилизационного возраста. Нардеп соглашается, что армии не хватает молодых людей и для работы со всем военным снаряжением нужны физически здоровые люди. Однако Княжицкий называет первоочередной проблемой недостаточное количество вооружения.
По его словам, у нас не хватает оружия даже для того количества людей, которые уже воюют. Народный депутат считает, что снижение мобилизационного возраста возможно только при достаточном количестве оружия, однако и тогда не будет мобилизации с 18 лет.
Княжицкий добавил, что снижение возраста мобилизации в Украине не произойдет сразу.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что одна из категорий граждан получит отсрочку от мобилизации.
Также "Комментарии" писали о воине "Айдара", который назвал оптимальный возраст для мобилизации в Украине.
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