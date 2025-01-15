В ВР назвали условие, когда произойдет снижение мобилизационного возраста в Украине

Народный депутат Николай Княжицкий заявил, что возможность снижения мобилизационного возраста в Украине может зависеть от количества оружия, которое посылают партнеры. По его словам, возраст мобилизации могут снизить, если Украина получит достаточно вооружения для обеспечения военных.

В Украине могут снизить возраст мобилизации. Фото из открытых источников

Николай Княжицкий в эфире "Эспрессо" прокомментировал идею понижения мобилизационного возраста. Нардеп соглашается, что армии не хватает молодых людей и для работы со всем военным снаряжением нужны физически здоровые люди. Однако Княжицкий называет первоочередной проблемой недостаточное количество вооружения.

"Сейчас в украинской армии не хватает снарядов, мин и мы часто воюем дронами, которые нас спасают, но это не выход. Да, нам не хватает пехоты, но она должна быть вооружена и подкреплена серьезной артиллерийской защитой и противовоздушной обороной. Этого всего нет", – указывает Княжицкий.

По его словам, у нас не хватает оружия даже для того количества людей, которые уже воюют. Народный депутат считает, что снижение мобилизационного возраста возможно только при достаточном количестве оружия, однако и тогда не будет мобилизации с 18 лет.

"Если у нас будет гарантия, что наши западные партнеры вооружат нас в достаточной степени и мы получим оружие и для тех людей, которые присоединяются к армии, то да — нам придется думать о снижении мобилизационного возраста. Возможно, нам смогут предоставить оружие только для такого количества людей, что мы сможем снизить мобилизационный возраст до 23 лет. Это никто не считал. В парламенте соответствующих законопроектов нет", — отмечает Княжицкий.

Княжицкий добавил, что снижение возраста мобилизации в Украине не произойдет сразу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что одна из категорий граждан получит отсрочку от мобилизации.

Также "Комментарии" писали о воине "Айдара", который назвал оптимальный возраст для мобилизации в Украине.