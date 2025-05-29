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В ВР назвали категорию мужчин, где 99% оказалось пригодными к мобилизации, хотя таковыми не были

Ограниченно пригодные после повторной ВЛК становятся пригодными для службы в армии.

сегодня, 14:00
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Автор:
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Slava Kot

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что большинство "ограниченно пригодных" после повторного прохождения ВЛК становится пригодными к мобилизации в Украине.

В ВР назвали категорию мужчин, где 99% оказалось пригодными к мобилизации, хотя таковыми не были

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Федор Вениславский во время брифинга рассказал о ситуации с мобилизацией в Украине, в частности, относительно "ограниченно пригодных". По словам нардепа, из-за отмены статуса "ограниченно пригодный" повторное ВЛК прошли более половины.

"На сегодняшний день те граждане Украины, которые были до вступления в силу закона, которым мы отменили понятие "ограниченно пригодный" в военное время, и ввели "пригодный" или "непригодный", прошли повторное ВЛК, чтобы быть признанным "пригодным" или "непригодным", более половины тех, кто в свое время был признан "ограниченно пригодным"", — сказал Вениславский.

Кроме того, Вениславский отметил, что повторная ВЛК признает 99% со статусом "ограниченно пригодный", как пригодных к военной службе. Как пояснил нардеп, 50% признаются пригодными к мобилизации без каких-либо оговорок, тогда как остальная половина получает статус пригодных к службе, однако с определенными замечаниями. По его мнению, это проявление определенной схемы злоупотреблений.

"Это свидетельствует о том, что в свое время возможность быть признанным "ограниченно пригодным" была такой лазейкой для злоупотреблений", — подытожил Вениславский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Раде объяснили достаточные ли темпы мобилизации в Украине для пополнения потерь на войне.

Также "Комментарии" писали об информации по усилению мобилизации в Киеве. В КМВА отреагировали на ситуацию.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/1075732.html
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