В ВР назвали категорию мужчин, где 99% оказалось пригодными к мобилизации, хотя таковыми не были

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Slava Kot
Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что большинство "ограниченно пригодных" после повторного прохождения ВЛК становится пригодными к мобилизации в Украине.
Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников
Федор Вениславский во время брифинга рассказал о ситуации с мобилизацией в Украине, в частности, относительно "ограниченно пригодных". По словам нардепа, из-за отмены статуса "ограниченно пригодный" повторное ВЛК прошли более половины.
Кроме того, Вениславский отметил, что повторная ВЛК признает 99% со статусом "ограниченно пригодный", как пригодных к военной службе. Как пояснил нардеп, 50% признаются пригодными к мобилизации без каких-либо оговорок, тогда как остальная половина получает статус пригодных к службе, однако с определенными замечаниями. По его мнению, это проявление определенной схемы злоупотреблений.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Раде объяснили достаточные ли темпы мобилизации в Украине для пополнения потерь на войне.
Также "Комментарии" писали об информации по усилению мобилизации в Киеве. В КМВА отреагировали на ситуацию.
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