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В ВР назвали два варианта, как можно закончить войну в Украине

Окончание войны в Украине возможно из-за введения миротворцев или увеличения поставок вооружения.

сегодня, 12:12
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Автор:
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Slava Kot

Народный депутат и член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский считает, что войну в Украине можно закончить двумя вариантами с помощью международных партнеров.

В ВР назвали два варианта, как можно закончить войну в Украине

Федор Вениславский. Фото: РБК-Украина

Федор Вениславский в эфире Radio NV заявил, что Украина не получает достаточного количества оружия для ударов по России от международных партнеров. Однако, по его словам, у Украины также нет возможности симметрично увеличивать военный контингент.

Как следствие, народный депутат рассматривает два сценария окончания войны в Украине, оба из которых предполагают участие других стран.

"Поэтому для нас я вижу две альтернативы. Или наши партнеры должны предоставить дальнобойные образцы вооружения, ракеты, которые будут бить на тысячу километров, и разрешить атаковать по всей глубине РФ военные объекты или тогда помогать таким образом (миротворцами)", — заявил Вениславский.

Народный депутат отметил, что сейчас дискуссии о миротворцах или увеличение военной помощи для Украины следует отложить до момента, когда заработает администрация нового президента США Дональда Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении народного депутата Николая Княжицкого, считающего возможным снижение мобилизационного возраста в Украине. По его словам, это может зависеть от количества оружия, которое посылают партнеры. В случае, если вооружения будет достаточно, тогда возраст мобилизации могут снизить, однако пока нет никаких законопроектов по этому поводу.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле сделали заявление о западных миротворцах в Украине.



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Источник: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/dva-shlyahi-zavershennya-viyni-rosiji-proti-ukrajini-dumka-venislavskogo-50481540.html
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