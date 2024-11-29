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Ткачик Олеся
Разрешение на использование западного оружия для ударов по территории России, хотя и не станет решающим фактором в войне, все же окажет значительную поддержку Вооруженным силам Украины. Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат от партии "Голос" и военнослужащий Роман Костенко.
Роман Костенко
В частности, Костенко подчеркнул, что для изменения ситуации на фронте необходим комплекс мер, в том числе использование высокоточного оружия для нанесения ударов на оперативную глубину — до 250–300 км.
При этом он подчеркнул, что эффективность таких действий зависит от количества ракет и их дальности, которая должна превышать 300 км.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина получила разрешение на применение западного оружия для ударов по России. С этого времени на территории РФ, например, в Курской и Брянской областях стало больше палаты и взрываться.
При этом кремлевский диктатор Путин заявил, что в последние дни РФ ударила по Украине сотней ракет. По его словам, таким образом Россия якобы ответила на то, что Запад разрешил избивать ВСУ по российским территориям.
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