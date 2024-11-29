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В ВР хотят разрешения на более дальние удары по территории России

В ВР считают, что было бы хорошо, если бы западные ракеты били не на 300, а на 1000 метров

сегодня, 13:24
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Ткачик Олеся

Разрешение на использование западного оружия для ударов по территории России, хотя и не станет решающим фактором в войне, все же окажет значительную поддержку Вооруженным силам Украины. Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат от партии "Голос" и военнослужащий Роман Костенко.

В ВР хотят разрешения на более дальние удары по территории России

Роман Костенко

В частности, Костенко подчеркнул, что для изменения ситуации на фронте необходим комплекс мер, в том числе использование высокоточного оружия для нанесения ударов на оперативную глубину — до 250–300 км.

"Речь идет о командных пунктах и базах хранения вооружений врага. Ракет немного, но такие точечные удары позволяют выбить базы, которые дают короткую логистику российским войскам для того, чтобы они могли вести боевые действия", — отметил нардеп.

При этом он подчеркнул, что эффективность таких действий зависит от количества ракет и их дальности, которая должна превышать 300 км.

"Когда мы это уничтожаем, во-первых, уменьшается военный потенциал России, а во-вторых, увеличивается логистика для врага. Но здесь нужны точные удары, системность и делать это по всем направлениям. Это не переломит ход войны, но повлияет. Конечно, дальность в 300 км это мало, хотелось бы, чтобы мы летали хотя бы на 1000 км. легче", — подытожил Костенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина получила разрешение на применение западного оружия для ударов по России. С этого времени на территории РФ, например, в Курской и Брянской областях стало больше палаты и взрываться.

При этом кремлевский диктатор Путин заявил, что в последние дни РФ ударила по Украине сотней ракет. По его словам, таким образом Россия якобы ответила на то, что Запад разрешил избивать ВСУ по российским территориям.




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Источник: https://censor.net/ua/news/3522528/udary-po-rosiyi-kostenko-zayavyv-scho-300-km-vje-nedostatno
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