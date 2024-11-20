В ВР четко объяснили позицию Украины: пойдет ли Киев на переговоры с Кремлем

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Ткачик Олеся
Вести переговоры с Россией о прекращении огня нет смысла, поскольку достигнутые соглашения вряд ли будут выполнены, заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко во время брифинга.
Зеленский и Путин
В частности , Мережко прокомментировал информацию о готовности российского диктатора Владимира Путина к переговорам с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом без возвращения оккупированных территорий Украине. По мнению депутата, подобные переговоры не имеют никакого практического смысла.
По его словам, переговоры с Россией продолжались около восьми лет, но завершились полномасштабной военной агрессией. Кроме того, депутат подчеркнул, что Москва использует переговоры по пропаганде и выигрышу времени с целью усиления своей армии.
При этом Мережко убежден, что пока Путин у власти, он не откажется от своей цели уничтожить Украину. Любое перемирие с его стороны будет только отсрочкой агрессии, добавил политик.
Он также подчеркнул, что наиболее надежной гарантией безопасности для Украины является вступление в НАТО. Впрочем, этот вопрос остается открытым из-за смены администрации США.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин готов к переговорам с Трампом.
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