Во сколько мест попала Россия во время массированной атаки: в Воздушных силах назвали цифру

В ночь на 6 июня Украина подверглась одной из самых интенсивных воздушных атак за все время полномасштабной войны. Россия применила более 450 средств воздушного нападения, а попадания зафиксированы в не менее 13 локациях. Однако украинские силы ПВО сумели нейтрализовать большинство угроз.

Массированная атака России по Украине. Фото из открытых источников

В Воздушных силах сообщили, что во время комбинированной массированной атаки Россия использовала 452 средства воздушного нападения.

— 407 ударных беспилотников "Шахед" и дронов-имитаторов разных моделей;

— 36 крылатых ракет Х-101;

— 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

— 2 крылатые ракеты "Искандер-К";

— 1 противорадиолокационная ракета Х-31П.

Несмотря на масштаб угрозы, украинские силы обороны обезвредили 74% атакованных Россией ракет и дронов, что в общей сложности составляет 406 воздушных целей.

— 199 дронов сбиты, еще 169 подавлены или потеряны РЭБ;

— 30 крылатых ракет Х-101 сбиты;

— 4 баллистических ракеты уничтожены, еще две не достигли целей;

— 2 крылатые ракеты Искандер-К ликвидированы.

Таким образом, по данным Воздушных сил, остальные 38 дронов и 5 ракет попали в 13 различных мест, атаковав Волынскую, Львовскую, Тернопольскую, Киевскую, Сумскую, Полтавскую, Хмельницкую, Черкасскую и Черниговскую области.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 локациях, падение сбитых (обломки) в 19 локациях", — сообщили в Воздушных силах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский обратился с призывом к партнерам после атаки РФ.

Также "Комментарии" писали, что в России считают недостаточным "ответ" РФ на украинскую атаку по аэродромам.