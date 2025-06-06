Во сколько мест попала Россия во время массированной атаки: в Воздушных силах назвали цифру

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Slava Kot
В ночь на 6 июня Украина подверглась одной из самых интенсивных воздушных атак за все время полномасштабной войны. Россия применила более 450 средств воздушного нападения, а попадания зафиксированы в не менее 13 локациях. Однако украинские силы ПВО сумели нейтрализовать большинство угроз.
Массированная атака России по Украине. Фото из открытых источников
В Воздушных силах сообщили, что во время комбинированной массированной атаки Россия использовала 452 средства воздушного нападения.
Несмотря на масштаб угрозы, украинские силы обороны обезвредили 74% атакованных Россией ракет и дронов, что в общей сложности составляет 406 воздушных целей.
Таким образом, по данным Воздушных сил, остальные 38 дронов и 5 ракет попали в 13 различных мест, атаковав Волынскую, Львовскую, Тернопольскую, Киевскую, Сумскую, Полтавскую, Хмельницкую, Черкасскую и Черниговскую области.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский обратился с призывом к партнерам после атаки РФ.
Также "Комментарии" писали, что в России считают недостаточным "ответ" РФ на украинскую атаку по аэродромам.
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