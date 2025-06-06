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Во сколько мест попала Россия во время массированной атаки: в Воздушных силах назвали цифру

Россия во время атаки 6 июня нанесла удары в 13 локациях на территории Украины.

сегодня, 11:18
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Slava Kot

В ночь на 6 июня Украина подверглась одной из самых интенсивных воздушных атак за все время полномасштабной войны. Россия применила более 450 средств воздушного нападения, а попадания зафиксированы в не менее 13 локациях. Однако украинские силы ПВО сумели нейтрализовать большинство угроз.

Во сколько мест попала Россия во время массированной атаки: в Воздушных силах назвали цифру

Массированная атака России по Украине. Фото из открытых источников

В Воздушных силах сообщили, что во время комбинированной массированной атаки Россия использовала 452 средства воздушного нападения.

  • — 407 ударных беспилотников "Шахед" и дронов-имитаторов разных моделей;
  • — 36 крылатых ракет Х-101;
  • — 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;
  • — 2 крылатые ракеты "Искандер-К";
  • — 1 противорадиолокационная ракета Х-31П.

Несмотря на масштаб угрозы, украинские силы обороны обезвредили 74% атакованных Россией ракет и дронов, что в общей сложности составляет 406 воздушных целей.

  • — 199 дронов сбиты, еще 169 подавлены или потеряны РЭБ;
  • — 30 крылатых ракет Х-101 сбиты;
  • — 4 баллистических ракеты уничтожены, еще две не достигли целей;
  • — 2 крылатые ракеты Искандер-К ликвидированы.

Таким образом, по данным Воздушных сил, остальные 38 дронов и 5 ракет попали в 13 различных мест, атаковав Волынскую, Львовскую, Тернопольскую, Киевскую, Сумскую, Полтавскую, Хмельницкую, Черкасскую и Черниговскую области.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 локациях, падение сбитых (обломки) в 19 локациях", — сообщили в Воздушных силах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский обратился с призывом к партнерам после атаки РФ.

Также "Комментарии" писали, что в России считают недостаточным "ответ" РФ на украинскую атаку по аэродромам.



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Источник: https://t.me/kpszsu/35833
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