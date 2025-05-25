В Воздушных Силах сообщили, сколько всего запустила Россия по Украине ночью

В ночь на 25 мая (с 20:40 24 мая) россияне совершили комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения противника:

Иллюстративное фото

— 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (район пусков — Курская обл. — РФ);

- 55 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101, Калибр из самолетов стратегической авиации Ту-95, ТУ-160 (районы пусков – Саратовская обл., акватория Черного моря);

— 1 крылатая ракета Х-22 из самолета Ту-22М3 (из воздушного пространства над акваторией Черного моря);

— 4 управляемых авиационных ракеты Х-59/69 из самолетов тактической авиации (пуски с северного направления);

- 298 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ.

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных Сил ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты 45 крылатых ракет Х-101, Калибр, 2 ракеты Х-59/69 локационно потеряны.

Также в результате боевой работы обезврежено 266 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и центре страны. 139 — сбиты огневыми средствами поражения, 127 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

В результате вражеской атаки пострадало большинство регионов Украины. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 22 локациях, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных БПЛА в 15 локациях.

К сожалению, этой ночью из-за варварской атаки россиян погибшие и пострадавшие, среди них дети. Напомним, портал "Комментарии" писал, где произошли "прилеты" этой ночью по Украине.