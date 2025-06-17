В Воздушных Силах сообщили об атаке России: как отработала наша ПВО

В ночь на 17 июня (с 20:00 16 июня) противник атаковал Украину 472 средствами воздушного нападения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных Сил ВСУ.

МИГ-31К в воздухе. Фото из открытых источников

Россия атаковала:

- 440 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, около 280 из них – "шахеды";

- 2 аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской обл. — рф;

– 16 крылатыми ракетами Х-101 из самолетов стратегической авиации из воздушного пространства Саратовской обл. – рф;

- 4 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;

- 9 управляемых авиационных ракет Х-59/69 из самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской и Брянской областей;

- 1 противорадиолокационная ракета Х-31П.

Основное направление удара – город Киев!

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежено 428 средств воздушного нападения противника, 262 сбиты огневыми средствами, 166 – локационно потеряны.

- 239 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 163 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;

- 2 аэробалистических Х-47 М2 "Кинжал" (1 — лок. потер.);

- 15 крылатых ракет Х-101;

- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (1 – лок. потер.);

- 1 противорадиолокационная ракета Х-31П (лок. потер.).

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 34 локациях.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент Зеленский готовит ответ России за удары по Киеву. Он отметил, что такие атаки – чистой воды терроризм. И весь мир, США и Европа, наконец, должны отреагировать так, как цивилизованное общество реагирует на террористов.

"Путин это делает исключительно потому, что может позволить себе продолжать войну. Он хочет войны и дальше. Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза. Общаемся со всеми партнерами на всех возможных уровнях, чтобы был надлежащий ответ. Это террористы должны испытывать боль, а не нормальные, мирные люди", – заявил президент Украины.