В воздухе воняет катастрофой и капитуляцией: в армии встревожили заявлением

В конце 2022 года, когда прошел шок первых дней вторжения, а враг оказался не таким уж сильным, и вынужден был отойти назад, зализывать раны, казалось, что победа близка, говорит военный Юрий Касьянов.

Война в Украине

По его словам, в то время западная военная и финансовая помощь шла потоком. Военный говорит, что тогда ВСУ получили пушки, противотанковые ракеты, бронемашины, армии обещали ПВО, современные танки и самолеты.

"В армию шли добровольцы, никто никого не принуждал. В СМИ только и разговоров было, что о сроках освобождения оккупированных территорий и аннексированного Крыма, о том, какого размера репарации мы получим, когда развалится Россия, и где будут судить Путина", — говорит Касьянов.

Впрочем, по его словам, прошло два с половиной года. Украина, говорит Касьянов, получила десятки миллиардов долларов, сотни танков и бронемашин, сотни тысяч тонн боеприпасов, современные комплексы ПВО, крылатые и баллистические ракеты, истребители F-16, построила сотни километров дорог, перевела тысячи километров брусчатки, упорядочила сотни миллион деревьев.

"И потеряли сотни тысяч человек убитыми и ранеными. А победы до сих пор нет. Хуже того, в воздухе явно воняет военной катастрофой и капитуляцией. Может, мы делаем что-нибудь не так?" – спрашивает военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин заявил, что Украина проигрывает войну с Россией из-за ежедневных потерь своих территорий. При этом он категорически не согласился с экспертами, которые убеждают, что сейчас не стоит говорить о поражении.



