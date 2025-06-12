В войне наступил переломный момент: на Западе объяснили, чего ждать после успешных атак СБУ в РФ

Британский полковник в отставке Гемиш де Бреттон-Гордон убежден, что удары украинских спецслужб по Керченскому мосту и стратегической авиации РФ будут иметь долгосрочное влияние на ход войны.

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По его словам, эти действия стали свидетельством того, что Украина способна беспрепятственно наносить точечные удары по военной инфраструктуре России, даже в глубоком тылу.

"Это может стать настоящей поворотной точкой в войне. Москва наконец-то осознала, что даже стратегические объекты в тысячах километрах от фронта уже не в безопасности", — заявил военный эксперт.

Особого внимания, по словам полковника, заслуживает удар по Керченскому мосту, вызвавший масштабный общественный резонанс в России. Ведь теперь Кремль вынужден объяснять, почему даже основной транспортный коридор в Крым больше не прикосновен.

"Это очень точный ход со стороны украинских спецслужб. В комплексе с другими ударами он формирует стратегическое преимущество Украины", — подчеркнул де Бреттон-Гордон.

Среди громких спецопераций эксперт отметил и "Паутину", которую он охарактеризовал как одну из наиболее технически сложных и дерзких за последние десятилетия. Ее уровень, по его мнению, сравним с миссиями израильской разведки против "Хезболлы".

Последствия таких действий поразили Россию: тотальные проверки грузового транспорта (а это около 5 миллионов грузовиков) уже создали серьезные логистические проблемы. Но главное – это потеря части стратегической авиации, которая активно применялась для ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

По словам полковника, до 30% парка дальней авиации РФ либо уничтожены, либо серьезно повреждены. Ущерб оценивается по меньшей мере в $7 млрд. Пропагандистские медиа не смогли скрыть факт крушения.

"Интересно, что в этих операциях украинцам, вероятно, помогают сами россияне. Слухи из Москвы и других городов свидетельствуют о растущем недовольстве среди населения — люди больше не верят в "неприкосновенность" государства", — добавил эксперт.

Как уже писали "Комментарии", российская армия не имеет существенных препятствий для расширения производства дронов-камикадзе "Шахед". Об этом в эфире Radio NV рассказал Сергей "Флэш" Бескрестнов — специалист в сфере радиоэлектронной борьбы и разведки.