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В Волчанске оккупанты ударили по собственным подразделениям

На Харьковском направлении враг ищет новые логистические маршруты

сегодня, 14:28
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Недилько Ксения

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск. Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Харьков", информирует портал "Комментарии".

В Волчанске оккупанты ударили по собственным подразделениям

Оккупанты. Фото из открытых источников

В районе населённого пункта Глубокое противник осуществляет единичное перемещение личного состава с целью пополнения текущего некомплекта на передовых позициях, проводит инженерную разведку маршрутов выдвижения. Пытается найти новые маршруты для осуществления мер логистического обеспечения.

Недалеко от Лукьянцев противник наращивает систему связи, провел мероприятия логистического обеспечения.

В Волчанске противник в вечернее время в северной части города предпринял попытку доставки личного состава с применением автомобильной техники, которая в результате огневого поражения была уничтожена. Применил РСЗО по районам, прилегающим к Агрегатному заводу, чем нанес потери собственным подразделениям.

Проводит мероприятия по эвакуации санитарных потерь и логистического обеспечения.

В районе населенного пункта Тихе провел заведение личного состава на передовые позиции, основное внимание было сосредоточено на осуществлении воздушной разведки с целью выявления подразделений Сил обороны Украины.

Потери врага за минувшие сутки составили 85 человек, из них безвозвратные – 22, санитарные – 61. Двое оккупантов сдались в плен.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 42 единицы вооружения и военной техники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

ЛГБТК прайд провели в Харькове: кто высказался категорически против



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