В военкомате очень жестоко избили мобилизованных мужчин: новые подробности о страшном видео из Тернополя

Еще не забыли события во время недавнего скандального случая, когда избили украинца работники Самборского военкомата Львовской области, как в социальных сетях обнародован аналогичный видеоролик из города Тернополь. В совершении преступления также подозревают работников областного ТЦК.

Работники ТЦК избили мужчин в Тернополе (фото из открытых источников)

В частности, по сообщению тернопольского Instagram-паблика "misto.te, в тернопольском военкомате избили задержанных горожан. Автор поста обнародовал видеоролик, где можно увидеть, как работники в военной форме наносят удары нескольким мужчинам. Это преступление сопровождалось криками и всяческими оскорблениями.

Кстати, на официальной странице Тернопольского ТЦК и СП появилось сообщение. В обнародованном тексте подтверждается факт избиения работниками военкомата. Военные обещают разобраться с тем, что имело место.

"Что спровоцировало конфликт? Словесные оскорбления и дерзость со стороны граждан по отношению к работникам ТЦК СП? Унижение их достоинства? Нанесение удара военнослужащему, как на одном из видео? Для выяснения всех происшедших обстоятельств руководством Тернопольского ОТЦК СП назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры", — указано в тексте сообщения.

На избиение мобилизованных есть ответная реакция и мэра города Тернополь. Он написал, что напоминает и подчеркивает для "отдельных" сотрудников военкомата о корректном отношении к мобилизованным горожанам.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что во Львовской области работник ТЦК с пистолетом в руках избил мужчину. Во Львовской области произошел новый скандал с участием территориального центра комплектования. В сети появилось видео, где видно, что военный с пистолетом в руках жестоко избивает мужчину. Кроме того, он говорил мужчине, что "его никто не найдет".



