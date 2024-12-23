В Верховной Раде заявили, почему мы ничем не отличаемся от россиян

Одиозная нардепка Марьяна Безуглая, известная своими выпадами в сторону Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, снова прокомментировала происходящие в армии события, в частности заявив, что наша тактика ничем не отличается от россиян.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

"Пехота — ключевая, но когда ее применяют "красные генералы", мы ничем не отличаемся от россиян: "мясные штурмы", восстановление позиций в низинах, часто без доразведки и взаимодействия подразделений и т.д. Сегодня реальная пехота — а не те, кто может писать в Facebook — это рабство с билетом в один конец. И это рабство не из-за того, что россияне нападают, что является очевидным фактом, а из-за ежедневных тупых и отсталых решений военного командования и игнорирования потребности в профессионализме, правде и планировании", – отметила Безуглая.

Она добавила, что врачей, специалистов по ПВО, артиллеристов и т.д. следует совершенствовать, а не отправлять не по специальности, где они будут неэффективны и быстро погибнут.

"В то же время перед закрытыми глазами генералов цветет и пахнет коррупция: устройство своих в тыл, лишь бы не попасть в пехоту. Именно такие во время чисток обычно остаются на своих местах, а часто отправляют именно тех, кто не подкупил и являются специалистами, неспособными к интригам ради теплого места. Армия разваливается и гниет именно из-за качества менеджмента и принимаемых наверху решений. Спасти нас может только "третья волна" – перезапуск военного руководства без "старперов" и полумер", – добавила нардепка.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российский диктатор Владимир Путин пообещал новые, еще более масштабные разрушения в Украине, после атаки БпЛА по Казани.

"Как бы кто-нибудь ни пытался у нас чего-либо разрушить, он столкнется с многочисленными разрушениями у себя за это и пожалеет, что он пытается сделать у нас в стране", – заявил Путин. Напомним, в субботу утром Казань атаковали БПЛА.