В Верховной Раде заявили о тайных прямых переговорах Украины с Россией по поводу войны

Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что Украина и Россия долгое время вели тайные прямые переговоры для окончания войны. По его словам, последний раз переговоры состоялись в конце 2024 года.

Переговоры Украины и России

Алексей Гончаренко в Telegram рассказал, что между Украиной и Россией неоднократно проходили прямые переговоры.

"На самом деле, это уже давно секрет полишинеля. Украина и Россия вели прямые переговоры все время полномасштабной войны", — заявил Гончаренко.

По его словам, после начала полномасштабного вторжения России в Украину ключевым в переговорах со стороны Москвы был миллиардер Роман Абрамович. Однако впоследствии его заменили другим лицом близким к российскому диктатору.

"До контрнаступления (и даже после) нам предлагали условия лучше, чем те, что есть сейчас. Но где-то в конце 2023-го Абрамович исчез из процесса, и переговоры перешли к одному очень специфическому лицу — высокому российскому чиновнику, максимально приближенному к путину", — пишет народный депутат.

По словам Гончаренко, последний раз прямой диалог между Украиной и Россией состоялся в декабре прошлого года в "одной очень жаркой стране". Как итог, нардеп заявил, что заявления из Кремля о "запретили переговоры" выглядят как "цирк для приезжих".

"Россияне выходили на переговоры, просили о переговорах и готовы были идти на уступки", – добавляет Гончаренко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы спрогнозировали, когда может закончиться война в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, когда Россия будет готова к реальным мирным переговорам с Украиной.