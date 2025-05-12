В Верховной Раде заявили о тайных прямых переговорах Украины с Россией по поводу войны

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Slava Kot
Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что Украина и Россия долгое время вели тайные прямые переговоры для окончания войны. По его словам, последний раз переговоры состоялись в конце 2024 года.
Переговоры Украины и России
Алексей Гончаренко в Telegram рассказал, что между Украиной и Россией неоднократно проходили прямые переговоры.
По его словам, после начала полномасштабного вторжения России в Украину ключевым в переговорах со стороны Москвы был миллиардер Роман Абрамович. Однако впоследствии его заменили другим лицом близким к российскому диктатору.
По словам Гончаренко, последний раз прямой диалог между Украиной и Россией состоялся в декабре прошлого года в "одной очень жаркой стране". Как итог, нардеп заявил, что заявления из Кремля о "запретили переговоры" выглядят как "цирк для приезжих".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы спрогнозировали, когда может закончиться война в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, когда Россия будет готова к реальным мирным переговорам с Украиной.
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