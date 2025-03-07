В Верховной Раде увидели положительный эффект от шокирующих действий Трампа

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Slava Kot
Замглавы фракции "Голос" в Верховной Раде Юлия Клименко заявила, что последние заявления президента США Дональда Трампа в отношении Украины и Европы дали возможность создать европейский оборонный союз. По ее словам, в конечном счете Соединенные Штаты от этого могут проиграть, ведь потеряют часть рынка продажи оружия. Об этом сообщает портал "Комментарий" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Юлия Клименко считает, что резкие решения администрации Трампа ускоряют создание самостоятельного оборонного альянса в Европе.
Нардепка отмечает, что такой союз может быть значительно практичнее, чем НАТО и его пятая статья, в которую страны-члены верят все меньше. По ее словам, у Украины есть мощная армия и проверенные на практике технологии, в то время как Европа имеет дешевые деньги и индустриальную базу.
Заместитель председателя фракции "Голос" напомнила, что результаты специального заседания Европейского совета в Брюсселе были положительными для Украины. По его итогам, создали идеи о предстоящем перевооружении и обороне Евросоюза, а также приняли решение создать постоянный мир на основе гарантий безопасности и не проводить мирные переговоры без Украины и ЕС.
Кроме того, ЕС выделил дополнительно еще 15 млрд евро в помощь Украине. По словам Клименко, "все это было немыслимо еще 2 недели назад, но Трамп ускоряет происходящее".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан подверг критике помощь Украине от ЕС.
Также "Комментарии" писали о главе разведки США, которая объяснила, почему Трамп остановил военную помощь Украине.
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