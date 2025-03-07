В Верховной Раде увидели положительный эффект от шокирующих действий Трампа

Замглавы фракции "Голос" в Верховной Раде Юлия Клименко заявила, что последние заявления президента США Дональда Трампа в отношении Украины и Европы дали возможность создать европейский оборонный союз. По ее словам, в конечном счете Соединенные Штаты от этого могут проиграть, ведь потеряют часть рынка продажи оружия. Об этом сообщает портал "Комментарий" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Юлия Клименко считает, что резкие решения администрации Трампа ускоряют создание самостоятельного оборонного альянса в Европе.

"Шок Трампа сделал свой позитив, Европа берет себя в руки и рано или поздно создаст свой оборонный союз, независимый от США, что в перспективе может стоить США потери части рынка продаж оружия и оборонных технологий", — сказала Клименко.

Нардепка отмечает, что такой союз может быть значительно практичнее, чем НАТО и его пятая статья, в которую страны-члены верят все меньше. По ее словам, у Украины есть мощная армия и проверенные на практике технологии, в то время как Европа имеет дешевые деньги и индустриальную базу.

"И такой оборонный союз может делиться опытом и практикой с Тайванем, Южной Кореей, Японией, Филиппинами, Индией и другими странами, которые сейчас сильно задумались, вступится ли за них США в случае агрессии", — отметила Клименко.

Заместитель председателя фракции "Голос" напомнила, что результаты специального заседания Европейского совета в Брюсселе были положительными для Украины. По его итогам, создали идеи о предстоящем перевооружении и обороне Евросоюза, а также приняли решение создать постоянный мир на основе гарантий безопасности и не проводить мирные переговоры без Украины и ЕС.

Кроме того, ЕС выделил дополнительно еще 15 млрд евро в помощь Украине. По словам Клименко, "все это было немыслимо еще 2 недели назад, но Трамп ускоряет происходящее".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан подверг критике помощь Украине от ЕС.

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