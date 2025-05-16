В Верховной Раде спрогнозировали, что будет после переговоров с Россией

Сегодня в Турции завершились переговоры Украины и России в присутствии турецкой делегации.

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле

Пока официальных заявлений о результатах переговоров не звучало, однако народные депутаты Украины Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко уже сообщили первые инсайды.

"Что и нужно было доказать: Результатом переговоров в Стамбуле стало… ничего. Вот тот редкий случай, когда все наши сделали правильно. Как любит говорить Трамп: "играли идеально теми картами, которые нам раздали" А вот партнеры все про****и", – отмечает Железняк.

Он отметил, что главная проблема состоит в том, что после Стамбула тоже ничего не произойдет.

"Это я об "адских санкциях", которыми угрожали. Все. Продолжение смотрит в следующей серии англоязычного сериала "Еб***нина", – добавил нардеп.

Алексей Гончаренко также опроверг информацию о том, что украинская делегация общалась с русским через переводчика.

"Никакого переводчика не было. Говорили – на русском. Россия требовала вывода украинских войск из всех областей, которые они добавили в свою конституцию. С 30-дневного перемирия отказались", – отметил нардеп.

По данным украинского источника Sky News, Россия выдвинула требования, которые "нереалистичны и выходят далеко за пределы всего, что обсуждали ранее". Некоторые требования России якобы включали вывод украинских войск с ее территории для обеспечения прекращения огня.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что переговоры Украины и РФ завершились. Встреча в Стамбуле длилась менее двух часов. Переговоры Украины и РФ (фото из открытых источников) Reuters пишет, что россияне требовали от Украины вывода войск со своей территории для заключения договора о прекращении огня. Требования включали и другие "нестандартные" пункты.