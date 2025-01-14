В Верховной Раде сказали, что будет с военными, ушедшими в СЗЧ

Сроки, предусмотренные для возвращения военнослужащих в службу после самовольного ухода из части (СЗЧ), вероятно, будут продлены, заявил во время брифинга нардеп Александр Федиенко, который является членом Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

СЗЧ

В частности, по его словам, сейчас динамика возвращения военных в подразделения позитивна, что побуждает к рассмотрению продления сроков.

Федиенко утверждает, что в настоящее время показатель возврата держится на уровне около 40%, в зависимости от конкретного военного формирования.

"Поэтому, скорее всего, там будут продлены соответствующие сроки возвращения из СЗЧ. И если дальше динамика будет оставаться положительной, будем и дальше формировать те или иные законодательные изменения для того, чтобы таким образом стимулировать вошедших в СЗЧ военнослужащих возвращаться в свои подразделения", — сказал Федиенко.

Кроме того, народный депутат предположил, что такие изменения позволят таким военнослужащим вернуться не только к своим, но и другим боевым подразделениям.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в четверг, 9 января, Верховная Рада приняла решение о продлении срока добровольного возвращения военных на службу после первого самовольного ухода из воинской части (СЗЧ) до 1 марта. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Телеграмме. В частности, соответствующая норма закреплена в законопроекте "О внесении изменений в Закон "О воинской обязанности и военной службе" об особенностях взятия граждан Украины на военный учет призывников и их медицинского осмотра при прохождении базовой общевойсковой подготовки". Этот закон поддержали 298 депутатов.





