В Верховной Раде сделали заявление о смысле переговоров с Россией

Украинский правовед и народный депутат Александр Мережко заявил, что не видит смысла в переговорах с Россией. По словам нардепа, подобные переговоры продолжались во время предыдущего этапа войны, но не имели результата. Кроме того, нет уверенности, что Путин будет соблюдать условия договора.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Александр Мережко в кулуарах Верховной Рады дал комментарии украинским журналистам и ответил на вопросы по поводу переговоров между Украиной и Россией.

"Дело в том, что я принимал участие в таких переговорах. Речь идет о трехсторонней контактной группе. Я был заместителем председателя тогда, поэтому у меня есть такой личный опыт. Я не вижу смысла в переговорах с Россией", — сказал нардеп.

Мережко указал на две причины, почему в переговорах с РФ для окончания войны в Украине нет смысла.

"Во-первых, такие переговоры продолжались почти 8 лет. Во-вторых, есть смысл проводить переговоры с тем, если мы надеемся или уверены в том, что лицо или сторона будет придерживаться достигнутого. Но надеяться на это, если речь идет о Путине, не стоит", — подчеркнул Мережко.

По словам народного депутата, Путин такие переговоры использует в пропагандистских целях, чтобы выиграть время и усилить свою армию для последующего наступления на Украину. "А следует ли нам соглашаться на это? Я не вижу смысла", заметил Мережко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили о готовности российского диктатора Владимира Путина к переговорам по войне в Украине, но на условиях капитуляции Киева.

Также "Комментарии" писали о Китае, который назвал единственный способ, как должна закончиться война в Украине