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В Верховной Раде сделали заявление о смысле переговоров с Россией

Депутат Александр Мережко указал на два фактора, почему Украина не ведет переговоры с Россией

20 ноября 2024, 15:10
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Slava Kot

Украинский правовед и народный депутат Александр Мережко заявил, что не видит смысла в переговорах с Россией. По словам нардепа, подобные переговоры продолжались во время предыдущего этапа войны, но не имели результата. Кроме того, нет уверенности, что Путин будет соблюдать условия договора.

В Верховной Раде сделали заявление о смысле переговоров с Россией

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Александр Мережко в кулуарах Верховной Рады дал комментарии украинским журналистам и ответил на вопросы по поводу переговоров между Украиной и Россией.

"Дело в том, что я принимал участие в таких переговорах. Речь идет о трехсторонней контактной группе. Я был заместителем председателя тогда, поэтому у меня есть такой личный опыт. Я не вижу смысла в переговорах с Россией", — сказал нардеп.

Мережко указал на две причины, почему в переговорах с РФ для окончания войны в Украине нет смысла.

"Во-первых, такие переговоры продолжались почти 8 лет. Во-вторых, есть смысл проводить переговоры с тем, если мы надеемся или уверены в том, что лицо или сторона будет придерживаться достигнутого. Но надеяться на это, если речь идет о Путине, не стоит", — подчеркнул Мережко.

По словам народного депутата, Путин такие переговоры использует в пропагандистских целях, чтобы выиграть время и усилить свою армию для последующего наступления на Украину. "А следует ли нам соглашаться на это? Я не вижу смысла", заметил Мережко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили о готовности российского диктатора Владимира Путина к переговорам по войне в Украине, но на условиях капитуляции Киева.

Также "Комментарии" писали о Китае, который назвал единственный способ, как должна закончиться война в Украине



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Источник: https://t.me/espresotb/115433
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