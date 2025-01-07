В Верховной Раде рассматривают возобновление уголовной ответственности за первое СЗЧ

В Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки продолжаются консультации по возобновлению уголовной ответственности для военных, впервые самовольно покинувших свою часть (СЗЧ). Данную информацию обнародовала пресс-служба комитета в Facebook.

Вооруженные силы Украины. Фото: 24 Канал

6 января состоялось совещание с участием представителей Вооруженных сил, Генерального штаба, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Военной службы правопорядка, Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора. Участники мероприятия обсудили вопросы, связанные с самовольным уходом из частей.

В ходе встречи были проанализированы действующие до 1 января законодательные нормы, позволявшие командирам в течение 72 часов ставить на учет вернувшихся после СЗЧ военных, изучать причины и принимать меры по предотвращению подобных ситуаций, а также способствовать интеграции таких военных обратно в подразделения.

Представители бригад отметили как положительные моменты, так и некоторые недостатки действующего законодательства, в частности наличие стимулов к самопроизвольному уходу из части во время действия соответствующих сроков. Комитет отметил, что для тех, кто впервые осуществил СЗЧ, должна быть возможность на время избежать наказания, однако ответственность должна быть неоспоримой, особенно в случае повторных нарушений.

Одним из предложений стало лишение правонарушителей социальных льгот, в том числе и льгот для членов их семей, на время, пока продолжается СЗЧ.

Дискуссии касались также механизмов приостановки службы и возвращения уголовной ответственности для впервые совершивших СЗЧ. В комитете подчеркнули важность обеспечения справедливости: военнослужащие, исполняющие свои обязанности, несмотря на трудности, не должны нести наказание из-за нарушений уклоняющихся от службы.

Все предложения находятся на этапе обсуждения для дальнейшего внесения изменений в законодательство.

Портал "Комментарии" ранее писал, что народные депутаты приняли решение, согласно которому некоторые военные могут вернуться с СЗЧ и избежать наказания. Однако в Верховной Раде "просчитались". Народный депутат Игорь Фрис в эфире Ранок.LIVE объяснил, что может помешать военным вернуться из СЗЧ.