logo

BTC/USD

84365.41

ETH/USD

1925.42

LTC/USD

91.44

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Верховной Раде рассказали, остановят ли мобилизацию на время перемирия
commentss НОВОСТИ Все новости

В Верховной Раде рассказали, остановят ли мобилизацию на время перемирия

В Верховной Раде заявили, что никто на время перемирия не будет отменять военное положение

сегодня, 10:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин якобы согласился на 30-дневное перемирие, однако выдвинул ряд новых условий. В частности, Кремль требует от Украины приостановить мобилизацию, а от западных союзников – прекратить поставки оружия.

В Верховной Раде рассказали, остановят ли мобилизацию на время перемирия

Верховная Рада

При этом, как отметил на брифинге секретарь Комитета по нацбезопасности Роман Костенко, Киев не пойдет на эти условия. Он заверил, что мобилизация и военное положение в Украине будут продолжаться, поскольку речь идет только о краткосрочном перемирии, а не о мире.

Кроме того, Костенко отметил, что Россия может использовать период перемирия для перегруппировки сил, наращивания вооружений и дестабилизации Украины изнутри.

Народный избранник напомнил, что Москва неоднократно нарушала режим прекращения огня еще до полномасштабного вторжения, и проконтролировать выполнение договоренностей будет крайне сложно. Поскольку линия фронта простирается почти на 970 километров, российские войска могут прибегнуть к провокациям, заставляя Силы обороны Украины реагировать, добавил политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин, якобы, готов обсуждать идею американцев о прекращении войны в Украине. Более того, он даже поблагодарил Трампа за то, что он так занимается ситуацией, которая сложилась в Украине. В частности, диктатор заявил, что идея объявления перемирия с Украиной верна, однако для ее реализации необходимо обсудить ряд важных вопросов, в том числе из США. По его словам, одной из ключевых проблем остается механизм контроля и верификации соблюдения условий перемирия. Путин хочет, чтобы РФ гарантировали, что условия перемирия будут соблюдаться.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости