В Верховной Раде рассказали, остановят ли мобилизацию на время перемирия

Кремлевский диктатор Владимир Путин якобы согласился на 30-дневное перемирие, однако выдвинул ряд новых условий. В частности, Кремль требует от Украины приостановить мобилизацию, а от западных союзников – прекратить поставки оружия.

Верховная Рада

При этом, как отметил на брифинге секретарь Комитета по нацбезопасности Роман Костенко, Киев не пойдет на эти условия. Он заверил, что мобилизация и военное положение в Украине будут продолжаться, поскольку речь идет только о краткосрочном перемирии, а не о мире.

Кроме того, Костенко отметил, что Россия может использовать период перемирия для перегруппировки сил, наращивания вооружений и дестабилизации Украины изнутри.

Народный избранник напомнил, что Москва неоднократно нарушала режим прекращения огня еще до полномасштабного вторжения, и проконтролировать выполнение договоренностей будет крайне сложно. Поскольку линия фронта простирается почти на 970 километров, российские войска могут прибегнуть к провокациям, заставляя Силы обороны Украины реагировать, добавил политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин, якобы, готов обсуждать идею американцев о прекращении войны в Украине. Более того, он даже поблагодарил Трампа за то, что он так занимается ситуацией, которая сложилась в Украине. В частности, диктатор заявил, что идея объявления перемирия с Украиной верна, однако для ее реализации необходимо обсудить ряд важных вопросов, в том числе из США. По его словам, одной из ключевых проблем остается механизм контроля и верификации соблюдения условий перемирия. Путин хочет, чтобы РФ гарантировали, что условия перемирия будут соблюдаться.



