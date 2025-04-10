В Верховной Раде раскритиковали заявление Сырского о наступлении на Сумскую область

Россия хоть и усилила свою активность на фронте, но говорить о полноценном наступлении врага пока преждевременно, заявил народный депутат Украины, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Война в Украине

Он отметил, что главком Александр Сырский заявил о том, что наступление оккупантов продолжается, в том числе на Сумскую область. Как говорит нардеп, действительно, россияне пытаются вытеснить украинские войска из Курщины. Пытаясь достичь этой цели, враг действует очень активно, фактически давит своим численным преимуществом, добавил политик.

"Я бы назвал это активными действиями, потому что наступление для меня что-то более масштабное с задействованием больших сил и средств и с достижением больших целей. В настоящее время они просто продвигаются, теряя большое количество войск, как это было под Покровском и на других направлениях, это просто лобовые такие продвижения на тактическом уровне", — подчеркнул Костенко.

Что касается ситуации в Харьковской области, то нардеп напомнил, что враг зашел туда еще в мае прошлого года, однако существенных изменений на этих позициях не наблюдается. Политик признал, что россияне давят на этом направлении, впрочем, продвинуться не могут.

Костенко также подтвердил, что украинские силы производят боевые действия на территории Белгородской области РФ. Это, по его словам, помогает сдерживать неприятеля на Курском направлении.

"Противник за счет своего преимущества в силах и средствах давит. Они там собрали свои резервы, но это точно не выглядит серьезное масштабное наступление, которое позволит противнику серьезно вклиниться в наши линии обороны. Это, еще раз говорю, фактически попытка продавить нас при несении больших потерь. Возможно, можно назвать это наступлением, но честно, для меня это нечто более масштабное, чего они еще не начали", — подытожил Костенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ВСУ сказали, сможет ли враг захватить Сумы и Харьков.



