В Верховной Раде раскритиковали заявление Сырского о наступлении на Сумскую область

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Ткачик Олеся
Россия хоть и усилила свою активность на фронте, но говорить о полноценном наступлении врага пока преждевременно, заявил народный депутат Украины, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Война в Украине
Он отметил, что главком Александр Сырский заявил о том, что наступление оккупантов продолжается, в том числе на Сумскую область. Как говорит нардеп, действительно, россияне пытаются вытеснить украинские войска из Курщины. Пытаясь достичь этой цели, враг действует очень активно, фактически давит своим численным преимуществом, добавил политик.
Что касается ситуации в Харьковской области, то нардеп напомнил, что враг зашел туда еще в мае прошлого года, однако существенных изменений на этих позициях не наблюдается. Политик признал, что россияне давят на этом направлении, впрочем, продвинуться не могут.
Костенко также подтвердил, что украинские силы производят боевые действия на территории Белгородской области РФ. Это, по его словам, помогает сдерживать неприятеля на Курском направлении.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ВСУ сказали, сможет ли враг захватить Сумы и Харьков.
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