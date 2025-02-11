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В Верховной Раде признали, что без США Украина не получит реальных гарантий

Какие гарантии безопасности может удовлетворить Украину

11 февраля 2025, 21:52
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Кречмаровская Наталия

В Верховной Раде признали ключевую роль США в будущем Украины. Роль Соединенных Штатов в системе гарантий безопасности для Украины является ключевой, потому что ни одна европейская страна не может самостоятельно сдержать Россию.

В Верховной Раде признали, что без США Украина не получит реальных гарантий

Фото портал "Комментарии"

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в эфире Вечер.LIVE. Нардеп подчеркнул, что Трамп не хочет проиграть Украину России, потому что для него это означало бы личное поражение.

"Реальные гарантии без участия в них Соединенных Штатов Америки гарантиями не будут. Ну, единственное исключение, это, если условно, Франция и Великобритания, как ядерные государства, например, принимают решение разместить на территории Украины собственное ядерное оружие, имеют соответствующий договор с Украиной и так далее. Ну что-нибудь только такое может быть. Потому что все остальное, вся основа гарантий и основа военной силы Запада, это одна страна, это Соединенные Штаты Америки”, — подчеркнул Гончаренко.

Нардеп отметил, что все остальное хорошо, прекрасно, эти страны помогают финансово, но военно они не способны это обеспечить.

Гончаренко отметил, что не знает, что думает Трамп об Украине, однако он уверен, что Трамп не позволит проиграть Украине.

“Дональд Трамп не хочет быть лузером, для него это принципиально, он – winner, он всегда выигрывает, он тот самый, который побеждает все. Это его жизненная стратегия, лозунги и так далее. Проиграть Украину, России – это стать лузером”, — подчеркнул нардеп.

Напомним, что Трамп, как писал портал "Комментарии", отправит в Киев министра финансов договариваться о полезных ископаемых. Это будет первый визит в Украину представителя администрации Трампа.




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Источник: https://t.me/novynylive/138957
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