В Верховной Раде признали, что без США Украина не получит реальных гарантий

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Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде признали ключевую роль США в будущем Украины. Роль Соединенных Штатов в системе гарантий безопасности для Украины является ключевой, потому что ни одна европейская страна не может самостоятельно сдержать Россию.
Фото портал "Комментарии"
Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в эфире Вечер.LIVE. Нардеп подчеркнул, что Трамп не хочет проиграть Украину России, потому что для него это означало бы личное поражение.
Нардеп отметил, что все остальное хорошо, прекрасно, эти страны помогают финансово, но военно они не способны это обеспечить.
Гончаренко отметил, что не знает, что думает Трамп об Украине, однако он уверен, что Трамп не позволит проиграть Украине.
Напомним, что Трамп, как писал портал "Комментарии", отправит в Киев министра финансов договариваться о полезных ископаемых. Это будет первый визит в Украину представителя администрации Трампа.
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