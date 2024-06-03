В Верховной Раде ответили, имеют ли право вернувшиеся из плена военные на демобилизацию

Народный депутат Игорь Фрис сообщил о том, что получил обращение о демобилизации военного, возвращенного из плена.

Военнопленные

Вопрос в правоприменении нормы относительно момента возвращения из плена, которое дает право на демобилизацию — до 18.05 или только после 18.05 — когда вступили в силу изменения в закон.

"Считаю, что 58 статья Конституции здесь не может трактоваться иначе, чем право на обратную силу закона во времени в отношении такого лица. Право на демобилизацию у возвращенных из плена должно быть гарантировано независимо от времени вступления закона в силу",

– отметил нардеп.

По его словам, он направил соответствующее обращение к министру внутренних дел.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по словам нардепа Алексея Гончаренко, Нацгвардия трактует закон по-своему и отказывается демобилизовать военнопленных. По его словам, там неправильно трактуют нормы закона о мобилизации. Нардеп подчеркивает, что в законопроекте о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024 года, сказано, что военнопленные имеют право на демобилизацию. Однако Нацгвардия решила трактовать этот закон по-своему. На части поступил отдельный документ, где указано, что демобилизации подлежат только военнопленные, освобожденные после 18 мая 2024 года. При этом, говорит нардеп, в законе черным по белому написано, что увольнению со службы подлежат все бывшие военнопленные.

Кроме того, в Украине произошел еще один громкий скандал. В частности, правительство решило разрешить мобилизацию спасателей. Такое решение в Верховной Раде называний абсурдным и добавляют, непонятно, кто будет спасать украинцев, если сотрудники ГСЧС уйдут на фронт.



