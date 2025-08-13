В Верховной Раде окончательно ответили Трампу по обмену территориями

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа о возможном обмене территориями между Украиной и Россией. Глава ВР объяснил, что обмен территориями невозможен, даже в случае референдума.

Глава ВРУ Руслан Стефанчук. Фото из открытых источников

Руслан Стефанчук во время выступления на Украинском молодежном форуме "Молодежь здесь" отреагировал на слова Трампа о возможности осуществить обмен территориями с Россией, который предусматривал бы отдать часть украинских земель под оккупацию, а при возможности получить некоторые территории подонтрольные армии РФ. Как пояснил Стефанчук, Украина не может обменять территорию собственной страны.

"Хочу напомнить, когда мы прописали закон о референдуме, то основное положение, которое мы закладывали, что даже на референдуме нельзя нарушать территориальную целостность Украины. Это вещь, которая не может быть разрушена никем", — сказал Стефанчук.

Спикер парламента подчеркнул, что эта позиция является фундаментальной для государства и не может быть изменена никакими договоренностями или условиями.

"Мы очень хотим, что бы кто ни говорил, о чем бы ни говорили, они имели в виду, что именно Конституция Украины, законодательство Украины запрещает какие-либо действия, связанные с так называемыми какими-то обменами украинских территорий на украинских территориях", — пояснил председатель ВР.

Стефанчук также подчеркнул, что Киев продолжает объяснять союзникам свою позицию по "красным линиям". По его словам, для Киева важно, чтобы любые переговоры проходили по принципу "ничего об Украине без Украины".

8 августа издания Bloomberg и The Wall Street Journal сообщили, что американские и российские чиновники якобы обсуждают варианты договоренности, которая могла бы завершить войну, но оставить России контроль над оккупированными территориями. В тот же день Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной может включать определенный обмен территориями. Зеленский такой вариант отверг указав, что украинское законодательство запрещает обмен территориями.

