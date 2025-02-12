В Верховной Раде объяснили позицию Трампа по мирным переговорам

Глава Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко прокомментировал позицию президента США Дональда Трампа по поводу войны в Украине. По его словам, американский лидер занимает все более реалистичную позицию по переговорам.

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

Александр Мережко во время брифинга в Верховной Раде ответил на вопросы журналистов о мирном плане Трампа.

"Многое зависит от встречи спецпредставителя Келлога с командой президента Украины. Его (Дональда Трампа) позиция становится более реалистичной. Он понял, что этот вопрос невозможно решить в течение суток или в течение нескольких недель", – сказал Мережко.

Как объясняет нардеп, после встречи с Китом Келлогом и командой президента будет более конкретное понимание идей Трампа для окончания войны. Мережко добавил, что Украина готова к переговорам с Россией. Однако, по его мнению, Путин занимает другую позицию и отвергает мирные переговоры по принципу международного права.

"Украина всегда готова к переговорам. Вопрос в том, на каких условиях и в каком формате. Мы настроены на добросовестные переговоры в рамках международного права. Дело в том, что Путин и Россия совершенно не готовы к переговорам", – ответил нардеп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил о возможности Украины стать частью РФ. В Кремле отреагировали.

Также "Комментарии" писали, что Трамп назвал условие возобновления помощи Украине от США. По его словам, Соединенные Штаты не будут бесплатно отправлять вооружение в Украину, однако платой за это может быть доступ США к полезным ископаемым.