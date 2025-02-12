В Верховной Раде объяснили позицию Трампа по мирным переговорам

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Slava Kot
Глава Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко прокомментировал позицию президента США Дональда Трампа по поводу войны в Украине. По его словам, американский лидер занимает все более реалистичную позицию по переговорам.
Дональд Трамп. Фото: Comments.ua
Александр Мережко во время брифинга в Верховной Раде ответил на вопросы журналистов о мирном плане Трампа.
Как объясняет нардеп, после встречи с Китом Келлогом и командой президента будет более конкретное понимание идей Трампа для окончания войны. Мережко добавил, что Украина готова к переговорам с Россией. Однако, по его мнению, Путин занимает другую позицию и отвергает мирные переговоры по принципу международного права.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил о возможности Украины стать частью РФ. В Кремле отреагировали.
Также "Комментарии" писали, что Трамп назвал условие возобновления помощи Украине от США. По его словам, Соединенные Штаты не будут бесплатно отправлять вооружение в Украину, однако платой за это может быть доступ США к полезным ископаемым.
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