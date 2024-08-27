В Верховной Раде не подбирая слов рассказали о ситуации на Покровском направлении

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил об очень и очень плохой ситуации в Покровском направлении. При этом, описывая все происходящее, он не подбирал слов.

Война в Украине

"На Покровском направлении – п*здец. Не понимаю, какой план у Зеленского и Сырского. Но выглядит все критично и катастрофически", — заявил Гончаренко.

При этом народный депутат напомнил, что после взятия Покровска врагу открывается дорога на Днепр.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по словам военных, ситуация на фронте действительно сложная. По их словам, после выходных оккупанты активизировались по всем направлениям и пошли на штурм украинских позиций, как в последний раз. При этом военные признают, что на Покровском направлении Силы обороны вынуждены отступать и терять позиции. Впрочем, они не верят, что враг сможет взять штурмом Покровск.

Также "Комментарии" рассказывали , что по информации военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, на фронте наблюдается полный провал обороны. При этом он подчеркнул, что в этом нет вины обычных военных, которые держат там позиции до последнего. По его словам, проблема у тех, кто при этих ребятах решает. "Просрат Очеретено, которое могло держать оборону несколько месяцев, а было потеряно за несколько дней. Просраненные рубежи обороны к востоку от Торецка, которые могли держать оборону несколько месяцев, а были просраны за несколько дней. Теперь просерется рубеж Гродовка — Новогродовка", — заявил Коваленко. Он подчеркнул, что на самом деле там был идеальный рубеж для торможения и остановки врага благодаря рельефно-ландшафтным особенностям природного типа и искусственного.





