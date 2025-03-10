В Верховной Раде готовят уклонистам заманчивое предложение

Народные депутаты, вероятно, в ближайшее время будут рассмотрены во втором чтении законопроектом 12093. В документе предусмотрен стимул для нарушителей военного учета. Изменения касаются уплаты штрафов и военной службы.

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Среди изменений предполагается, что в отношении тех, кто нарушил военный учет, но пошел на военную службу, административные производства должны быть закрыты, пишет "Судебно-юридическая газета".

Также предлагается ввести 50% скидку на оплату штрафа от ТЦК.

“Речь идет о возможности самостоятельного обращения лица в уполномоченные органы и добровольной уплате наложенного штрафа в размере 50% от минимального размера. То есть в сумме 8500 грн вместо 17 тысяч грн”, — отмечает издание.

Для этого, как пишет издание, КУоАП дополнят новой статьей 300-3, по которой лицо, привлеченное к административной ответственности, сможет в течение 10 календарных дней добровольно оплатить 50% штрафа.

Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует принять в целом законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях по механизмам привлечения лиц к административной ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации.

Напомним, что член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская, как писал портал "Комментарии", рассказала о схемах уклонения от мобилизации, которые использовали нардепы.

По ее словам, нардепы десятками вывозили мужчин за границу. Также она прокомментировала решение Минкульта прекратить выдавать письма содействия в выезде за границу.



