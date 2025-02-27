В Великобритании жестко высказались о соглашении между США и Украиной: "Полное вымогательство"

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что США значительно выиграли от оказанной Украине помощи. По его словам, большинство военной техники было передано Украине бесплатно, но это позволило Западным странам обновить свои арсеналы новой техникой. Об этом Уоллес рассказал в интервью CNN.

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“Это полное вымогательство. США и Европа предоставили большую часть помощи бесплатно, включая военную технику. И следует помнить, что передавая в основном устаревшую технику, мы одновременно перевооружились новой", — отметил он.

Уоллес считает, что большая часть финансирования, о котором заявляют в Вашингтоне, фактически оседала в Пентагоне и американских компаниях.

“Военные, особенно в США, были очень довольны. Если посмотреть на расходы, то многие оседали в Пентагоне и американских компаниях. Поэтому я не уверен, что Трамп имеет право что-то требовать от Украины, которая, к тому же, находится в тяжелом положении и пытается выжить”, — подчеркнул Уоллес.

Экс-министр также упоминал исторические параллели, указав, что Великобритания платила военные долги США до 2006 года.

“Америка всегда хочет вернуть свои деньги. Британия перестала выплачивать долги США за Вторую мировую еще в 2006 году. А Украине нужно будет искать баланс, чтобы получить что-то”, — добавил он.

В то же время Уоллес обратил внимание на отсутствие гарантий безопасности в потенциальном соглашении между Киевом и Вашингтоном.

"Что получит Зеленский за это?" — риторически спросил бывший министр.

Напомним, президент США Дональд Трамп обещал Украине и России соглашение о "прекращении войны", которое будет выгодно обеим сторонам. Он также выразил надежду на возможность возвращения Украине оккупированных территорий и снятия санкций с РФ.

Портал "Комментарии" уже писал, что, как заявил министр финансов США Скотт Бессент, соглашение между США и Украиной, предусматривающее сотрудничество в сферах стратегических минералов, энергетики и государственных предприятий, содержит "неявную гарантию" экономической безопасности.