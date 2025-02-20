В Вашингтоне раскритиковали идею включения европейских войск в Украину в структуру НАТО

Соединенные Штаты Америки против распространения 5-й статьи НАТО на европейские войска, которые могут быть направлены в Украину после завершения войны. Об этом сообщила старший директор департамента безопасности и многосторонней политики Министерства иностранных дел Чехии, Вероника Стромшикова, которую цитирует iROZHLAS.

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По ее словам, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог совершил тур по Европе, задавая европейским партнерам вопросы их возможностей для содействия прекращению огня в Украине. Сейчас Чехия в тесной координации с другими странами готовит ответ на этот вопрос.

Стромшикова добавила, что вопрос отправки войск касается того, какую роль будут играть европейские солдаты. Она считает, что Европа должна обратиться в США по этому вопросу.

"Ключевым является определение роли европейских сил. Это вопрос, с которым мы должны вернуться в Америку, которая задает нам вопрос: 'Посылать или не посылать?' И мы должны спросить их: "Готовы ли вы согласиться с нами на определение мандата для этих сил?", — отметила она.

По ее словам, в настоящее время США лишь подают сигнал, что против включения 5 статьи НАТО в европейские войска в Украине.

Что касается возможной отправки западных войск, то президент Франции Эммануэль Макрон в прошлом году инициировал обсуждение этого вопроса, что повлекло за собой оживленную дискуссию среди союзников Украины. Однако есть и те, кто поддерживает подобный вариант. Недавно парламент Нидерландов проголосовал за резолюцию по возможному развертыванию миротворцев, а Швеция также не исключает отправки военных.

Согласно сообщениям Telegraph, премьер-министр Великобритании Ким Стармер планирует презентовать президенту США Дональду Трампу план об отправке 30 тысяч европейских миротворцев в Украину.

Как уже писали "Комментарии", президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что при выполнении нескольких условий его страна может отправить свои войска в рамках миротворческой миссии в Украину. Кроме того, латвийский лидер считает, что Путин может в какой-то момент начать войну против НАТО.