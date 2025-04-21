В Вашингтоне придумали, как ради Путина признать оккупированные территории русскими

В последнее время все активнее стали говорить о признании Крыма российским. Как отметил политолог Вадим Денисенко, по всей видимости, все сводится к внедрению так называемого мирного плана спецпредставителя Кита Келлога, а именно: разграничения по линии фронта и отказ Украины от членства в НАТО. При этом РФ может рассчитывать на частичное снятие санкций.

США и Украина

Как считает Денисенко, главным вопросом, в который уперлись переговоры, является вопрос статуса оккупированных территорий. Отсюда и фразы спецпредставителя Стива Виткоффа о возможности признания Крыма.

При этом политолог считает, что американцам требовалась прошедшая на прошлой неделе встреча в Париже, поскольку без европейцев невозможно снятие санкций в принципе. Кроме того, без европейцев США даже теоретически не могут пойти на единоличное признание аннексированных территорий.

"Все происходящее во многом сводится к поиску формулы квазипризнания этих территорий (например, Украина отказывается от военного пути возвращения этих территорий). Пока выглядит очень сомнительно, что Путина это удовлетворит. Но он явно попытается еще немного потянуть время", – считает эксперт.

Кроме того, Денисенко говорит, что европейцы не согласятся на предложения по США и РФ пока не решат свои вопросы с американцами. Среди них — пошлины, сохранение зонтика безопасности НАТО и решение украинского вопроса.

При этом Россия делает шаги по возвращению в страну западных инвесторов, в первую очередь американских. Как считает политолог, кремлевский диктатор Владимир Путин делает все возможное для того, чтобы в случае переговоров по Украине с представителями коллективного Запада все же оставить возможность для сотрудничества с американцами.

"Мы должны понимать: игра Путина – это игра на разделение украинского вопроса и всех других в отношениях с США" – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США, якобы, требует, чтобы Украина ради мира отказалась от Крыма.



