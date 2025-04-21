В Вашингтоне придумали, как ради Путина признать оккупированные территории русскими

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Ткачик Олеся
В последнее время все активнее стали говорить о признании Крыма российским. Как отметил политолог Вадим Денисенко, по всей видимости, все сводится к внедрению так называемого мирного плана спецпредставителя Кита Келлога, а именно: разграничения по линии фронта и отказ Украины от членства в НАТО. При этом РФ может рассчитывать на частичное снятие санкций.
США и Украина
Как считает Денисенко, главным вопросом, в который уперлись переговоры, является вопрос статуса оккупированных территорий. Отсюда и фразы спецпредставителя Стива Виткоффа о возможности признания Крыма.
При этом политолог считает, что американцам требовалась прошедшая на прошлой неделе встреча в Париже, поскольку без европейцев невозможно снятие санкций в принципе. Кроме того, без европейцев США даже теоретически не могут пойти на единоличное признание аннексированных территорий.
Кроме того, Денисенко говорит, что европейцы не согласятся на предложения по США и РФ пока не решат свои вопросы с американцами. Среди них — пошлины, сохранение зонтика безопасности НАТО и решение украинского вопроса.
При этом Россия делает шаги по возвращению в страну западных инвесторов, в первую очередь американских. Как считает политолог, кремлевский диктатор Владимир Путин делает все возможное для того, чтобы в случае переговоров по Украине с представителями коллективного Запада все же оставить возможность для сотрудничества с американцами.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США, якобы, требует, чтобы Украина ради мира отказалась от Крыма.
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