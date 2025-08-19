В Украину вернули тела тысячи погибших: кто оказался среди них

Рубрики
Сегодня прошли репатриационные мероприятия в рамках предварительных договоренностей. В Украину возвращено 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Координационного штаба по обращению с военнопленными.
В Украину вернули тела погибших военных
Именно такая формулировка используется потому, что предыдущие возвращения тел погибших были достаточно провокационными – Россия передавала тела российских военных, а останки одного человека могли быть переданы несколько раз по частям.
К сожалению, среди репатриированных есть 5 тел украинских военнослужащих, погибших в плену. Они были в списках "тяжелораненых и тяжелобольных" пленных на обмен согласно договоренностям в Стамбуле во время второго раунда переговоров.
Из числа возвращенных сегодня "на щите" также защитники из Донецкого, Запорожского, Луганского и Курского направлений.
В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в июне журналистам показали процесс репатриации и идентификации тел погибших. Как именно Россия издевается над памятью павших, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
"Россия передает тела наших погибших в изуродованном, гнилостном состоянии, нарушая условия хранения тел. Кое-где тела фрагментированы настолько, что для идентификации нужны несколько ДНК-экспертиз, а тело одного человека можно составить из десятков частей", — отмечает министр.