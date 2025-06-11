В Украину вернули тела сотен погибших: из каких направлений

По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1212 павших Защитников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Грузовики с телами погибших военных. Фото: Координационный штаб

Из числа возвращенных "на щите" Защитников павших из:

- Курщины;

- ⁠ Харьковщины;

- ⁠ Луганской области;

- ⁠ Донетчины;

- ⁠ Запорожской области;

- ⁠ Херсонщины.

Погибших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести. Украины.

"Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста. Отдельное спасибо личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", – отметили в КоордШтабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что шесть тысяч тел военнослужащих ВСУ, которых договорились обменять на втором раунде переговоров с Россией, вероятно – погибшие в Курской области РФ. Такую информацию озвучила нардепка София Федина в эфире "Ранок.LIVE".