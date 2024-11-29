В Украину вернули тела павших военных: где погибло больше всего

По результатам проведенных репатриационных мероприятий на подконтрольную Правительству Украины территорию возвращены тела 502 павших защитников. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Иллюстративное фото

Из числа возвращенных павших Защитников Украины:

➡ 397 из Донецкого направления;

➡ 24 из Луганского направления;

➡ 64 из Запорожского направления;

➡ из моргов на территории России возвращено 17 погибших.

Павших Защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины, Объединенного центра СБ Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

"Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

Отдельное спасибо личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы. Совместно с экспертными учреждениями будут в кратчайшие сроки установлены личности погибших", – отметили в Координационном центре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

"Россия готова обменять сотни пленных": в Украине объяснили, почему это манипуляция

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила кремлевским фейкометам, что, несмотря на преследование Киевом корыстных интересов, россия готова уже сейчас обменять 630 украинских пленных солдат ВСУ и заняться организацией новых обменов.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что заявление о "корыстных интересах" Киева по обмену пленными — это циничная ложь, ведь президент Зеленский давно предложил формулу обмена "всех на всех" без предварительных условий и ограничений.

К слову, в начале ноября Захарова уже сообщала о якобы предложении Москвы передать Киеву 935 украинских пленных. При этом бойцов "Азова" Россия принципиально не отдает Украине, и более 900 пленников до сих пор остаются в бесчеловечных условиях.