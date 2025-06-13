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В Украину вернули тела еще сотен погибших

Россия уверяет, что погибшие – это граждане Украины и военнослужащие

сегодня, 16:02
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Недилько Ксения

В Украину вернули тела еще 1200 погибших. По утверждению российской стороны тела принадлежат гражданам Украины, в том числе военнослужащим. Репатриация прошла согласно договоренностям в Стамбуле. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Координационного штаба по обращению с военнопленными.

В Украину вернули тела еще сотен погибших

Репатриация тел погибших. Фото: Координационный штаб

Тела удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава", – отмечают в КоордШтабе.

В Украину вернули тела еще сотен погибших - фото 2
В Украину вернули тела еще сотен погибших - фото 3
В Украину вернули тела еще сотен погибших - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 11 июня в Украину вернули тела 1212 Защитников, погибших на разных направлениях фронта.                                                                                     



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