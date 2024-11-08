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В Украину вернули тела 563 защитников: из каких направлений удалось забрать погибших

Тела погибших защитников вернули из двух направлений фронта

сегодня, 15:18
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Кречмаровская Наталия

В Украину "на щите" вернули более 500 защитников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

В Украину вернули тела 563 защитников: из каких направлений удалось забрать погибших

Иллюстративное фото

"По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 563 павших защитников", — сообщили в Координационном штабе.

Сообщается, что удалось репатриировать 320 тел погибших на Донецком направлении и 89 павших воинов из Бахмутского направления. Также удалось вернуть 154 тела из моргов на территории РФ.

“Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших”, — отметили в Координационном штабе.

В штабе объяснили, что павших Защитников вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариатом уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, (ЦУ ЦВД), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что накануне оккупанты нанесли удар по Запорожью. Спасатели достали из-под завалов двух раненых детей и пострадавшую женщину. Потерпевшая проживала на третьем этаже, после обрушения здания оказалась на втором. Подробнее о последствиях вражеского удара читайте по ссылке.




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Источник: https://t.me/Koord_shtab/8996
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