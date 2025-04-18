В Украину вернули сотни тел погибших Защитников: из каких направлений

По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 909 павших Защитников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

В Украину вернули тела погибших военных

Из числа возвращенных "на щите" Защитников погибшие из:

— Кураховского направления;

— Покровского направления;

— ⁠ Бахмутского направления;

— ⁠ Угледарского направления;

— Луганского направления;

— Запорожского направления;

— Сумского направления;

— Харьковского направления;

— из моргов на территории России.

Павших защитникам удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

" Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста. Отдельное спасибо личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших ", – отмечают в коордштабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в России заявили о сдаче в плен группы военных ВСУ в Курщине.