В Украину вернули сотни тел погибших защитников: из каких направлений

По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 909 павших Защитников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Координационного штаба по обращению с военнопленными.

В Украину вернули тела погибших военных

Из числа возвращенных "на щите" Защитников погибших из:

- Кураховского направления;

- Покровского направления;

-⁠ Бахмутского направления;

-⁠ Угледарского направления;

- Луганского направления;

- Запорожского направления;

- моргов на территории России.

Отмечается, что павших защитникам удалось вернуть по результатам совместной работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при ВБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц Пропавших без вести.

"Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста. Отдельное спасибо личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", – отметили в Коордштабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 24 января в Украину удалось вернуть 757 тел погибших военнослужащих Сил обороны Украины.