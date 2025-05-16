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В Украину вернули сотни тел погибших военных: из каких направлений

В Украину удалось вернуть тела 909 погибших военных

сегодня, 13:33
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Недилько Ксения

По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 909 павших Защитников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Координационного штаба по обращению с военнопленными.

В Украину вернули сотни тел погибших военных: из каких направлений

В Украину вернули тела погибших военных

Из числа возвращенных "на щите" Защитников павших из:

- Кураховского направления;

- Покровского направления;

- Бахмутского направления;

- Угледарского направления;

- Луганского направления;

- Запорожского направления;

- Сумского направления;

- Харьковского направления;

- из моргов на территории России.

Павших защитникам удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести. Украины.

"Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава", – отметили в Коордштабе.

Там сообщили, что следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что главнокомандующий Сырский сообщил, какие потери понесла российская армия с начала года.



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