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В Украину вернули последнюю часть тел погибших: сколько всего тысяч передала Россия

На щите вернули еще 1245 тел погибших: репатриационная часть завершена

сегодня, 13:56
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Недилько Ксения

Сегодня состоялся завершающий этап репатриационных мероприятий по договоренностям в Стамбуле. В Украину возвращено еще 1245 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим. Таким образом Украина получила 6057 тел в пределах Стамбульских договоренностей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Координационного штаба по обращению с военнопленными.

В Украину вернули последнюю часть тел погибших: сколько всего тысяч передала Россия

Репатриация тел погибших. Фото: Координационный штаб

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

"Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

Отдельная благодарность личному составу Центрального управления ЦВД ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВД Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава", – пишут в КоордШтабе.

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что впереди следующий этап: борьба за возвращение пленных.

"С прошлой недели, когда началось выполнение договоренностей в Стамбуле, нам удалось вернуть более 6 тысяч тел.

Все они проходят идентификацию. Потому что за каждым — имя, жизнь, семья, ожидающая ответа.

Спасибо всем, кто каждый день делал это тяжелое, но необходимое дело.

Мы не останавливаемся. Впереди следующий этап: продолжаем борьбу за возвращение пленных", – отметил министр.

В Украину вернули последнюю часть тел погибших: сколько всего тысяч передала Россия - фото 2
В Украину вернули последнюю часть тел погибших: сколько всего тысяч передала Россия - фото 3
В Украину вернули последнюю часть тел погибших: сколько всего тысяч передала Россия - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 12 июня в Украину вернули часть пленных, которые тяжело ранены и тяжело больны.



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