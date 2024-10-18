В Украину вернули 501 павшего защитника: на каких направлениях они погибли

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Ткачик Олеся
Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, в результате проведенных репарационных мероприятий в Украину вернули 501 павшего защитника.
Погибшие военные
В сообщении говорится, что павших защитников вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариатом уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах. ВС Украины (ЦУ ЦВД), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур Сектора безопасности и обороны Украины.
В Координационном штабе сообщили, что после идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские захватчики с пренебрежением относятся к своим погибшим. В частности, они используют их тела в виде обманок для ВСУ.
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