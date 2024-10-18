В Украину вернули 501 павшего защитника: на каких направлениях они погибли

Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, в результате проведенных репарационных мероприятий в Украину вернули 501 павшего защитника.

Погибшие военные

"В частности удалось репатриировать 382 тела Защитников, погибших на Авдеевском направлении, 56 павших воинов из Бахмутского направления, 45 тел Защитников из Марьинского направления, 6 тел павших Защитников на Угледарском направлении, 4 павших воина на Запорожском направлении. воевали на Луганском направлении. Также удалось вернуть 1 тело из морга на территории РФ", — говорится в сообщении Координационного штаба.

В сообщении говорится, что павших защитников вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариатом уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах. ВС Украины (ЦУ ЦВД), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур Сектора безопасности и обороны Украины.

"Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших", — говорится в сообщении.

В Координационном штабе сообщили, что после идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские захватчики с пренебрежением относятся к своим погибшим. В частности, они используют их тела в виде обманок для ВСУ.



