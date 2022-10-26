В Украину приехал президент Гвинеи-Бисау с кремлевскими предложениями: на них отреагировал Зеленский

26 октября в Украину прибыл президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который привез ряд предложений из Кремля, в частности, он передал Владимиру Зеленскому, что РФ хочет "настроить мосты и диалог" с Украиной. В ответ украинский президент отметил, что это традиционная риторика, используемая Россией для российской аудитории и государств, не успевших изолироваться от РФ. Соответствующие заявления прозвучали во время пресс-конференции глав государств.

"Я рассказал президенту Гвинеи-Бисау, что у нас есть. Он сказал, что Россия хочет настроить мосты и диалог. Я сказал, что мосты между теми или иными государствами… надо же, чтобы инфраструктуру не взрывали. Тогда о чем-то в будущем можно будет говорить . И с кем говорить", — сказал президент Украины.

Владимир Зеленский также отреагировал на российское заявление о том, что нужно разблокировать отношения. Украинский президент согласился и подчеркнул, что следует начинать с блокады Черного моря. Кроме этого, он напомнил, что угроза идет именно от РФ, ведь они оккупировали атомную станцию и угрожают взорвать гидроэлектростанцию.

"Нужно же с какой-то разблокировки начинать. В последнее время, вы знаете, все говорят о какой-то "грязной" бомбе. Так вся эта риторика идет именно от российской стороны. Угроза именно от них. У нас есть то, что имеем", — сказал президент.

Также Владимир Зеленский назвал спланированной риторикой желание Путина начать диалог с Украиной. По его словам, эта риторика используется для внутренней аудитории главы Кремля и стран, еще не изолировавших политику между своим государством и государством под названием Россия.

Напомним, что "Комментарии" писали о новых заявлениях Путина об Украине.