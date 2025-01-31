В Украину прибыли ракеты к Patriot: о чем это говорит, какое еще оружие из Израиля можем получить

Недавно появилась информация о том, что американские военные перевезли около 90 ракет в системы ПВО Patriot из состава в Израиле в Польшу, чтобы доставить их в Украину. О чем говорит такое решение США? Какое еще оружие из Израиля может получить Украина? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Украине нужны десятки, сотни таких ракет

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире телемарафона отметил, что это очень сложный процесс – каждая ракета уникальное изделие, нуждающееся в тщательной проверке.

В частности, эксперт обратил внимание, что передача ракет не может произойти быстро именно через период их хранения.

"Нужно выяснить, что за модификация этих ракет. Надо понимать, что ракета [долгое время лежавшая] на хранении нуждается в тотальной проверке, кодировке, перекодировании, проверке каждого элемента, цепочке... Поэтому этот процесс достаточно длительный… Даже если мы допустим, что на одну ракету выделяется один день – вот вам уже 90 дней – три месяца… Все это – чрезвычайно сложный процесс", — подчеркнул эксперт.

Эксперт добавил, что Украине нужны десятки, сотни таких ракет, и каждая из них является определенным уникальным изделием. Поэтому таким сложным и длительным процесс подготовки их передачи, плюс надо "добавить" юридические и логистические нюансы и т.д.

В целом, по словам Грабского, вопрос имеет два аспекта – открытый и закрытый.

"То, что нельзя скрыть – именно передача ракет, то и происходит. Есть осознание Израилем важности сотрудничества с Украиной. Именно поэтому они продолжают работу и представьте себе – у них каких невероятно сложных условиях Израиль работает с нами. Он имеет свою войну, имеет достаточно сложные, неоднозначные отношения с Россией и осознает необходимость сотрудничества с нами", — констатирует специалист.

Есть хороший знак для Украины

Военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что 90 ракет для систем Patriot – это не единственное оружие, которое в перспективе может получить Украина.

Эксперт напомнил, что согласно сообщениям в медиа, самолеты израильских военно-воздушных сил транспортной авиации прилетели в район польского Жешува. Там находится основной хаб для опрокидывания западной военной помощи в Украину.

По словам эксперта, Украина постоянно нуждается в средствах ПВО. Поставить десятки ракет могли США, а не Израиль, потому что эта страна отказалась от эксплуатации систем Patriot версии PAC-2. Израиль передал ракеты назад Соединенным Штатам, а Вашингтон мог решить отправить их Украине, чтобы пополнить запасы Сил обороны.

"Это может быть хорошим знаком, тем более что в Израиле, по разным оценкам, еще есть от 4 до 8 батарей систем Patriot, и они также имеют все шансы попасть в Украину. Это будет зависеть от решения США", – резюмировал Валерий Рябых. .

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