В Украину прибыли ракеты к Patriot: о чем это говорит, какое еще оружие из Израиля можем получить

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Кравцев Сергей
Недавно появилась информация о том, что американские военные перевезли около 90 ракет в системы ПВО Patriot из состава в Израиле в Польшу, чтобы доставить их в Украину. О чем говорит такое решение США? Какое еще оружие из Израиля может получить Украина? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире телемарафона отметил, что это очень сложный процесс – каждая ракета уникальное изделие, нуждающееся в тщательной проверке.
В частности, эксперт обратил внимание, что передача ракет не может произойти быстро именно через период их хранения.
Эксперт добавил, что Украине нужны десятки, сотни таких ракет, и каждая из них является определенным уникальным изделием. Поэтому таким сложным и длительным процесс подготовки их передачи, плюс надо "добавить" юридические и логистические нюансы и т.д.
В целом, по словам Грабского, вопрос имеет два аспекта – открытый и закрытый.
Военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что 90 ракет для систем Patriot – это не единственное оружие, которое в перспективе может получить Украина.
Эксперт напомнил, что согласно сообщениям в медиа, самолеты израильских военно-воздушных сил транспортной авиации прилетели в район польского Жешува. Там находится основной хаб для опрокидывания западной военной помощи в Украину.
По словам эксперта, Украина постоянно нуждается в средствах ПВО. Поставить десятки ракет могли США, а не Израиль, потому что эта страна отказалась от эксплуатации систем Patriot версии PAC-2. Израиль передал ракеты назад Соединенным Штатам, а Вашингтон мог решить отправить их Украине, чтобы пополнить запасы Сил обороны.
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