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В Украину прибудет новая партия истребителей F-16: в Минобороны назвали сроки

Нидерланды активно способствуют созданию Коалиции Воздушных сил и помогают в развитии украинской авиационной инфраструктуры и возможностей.

сегодня, 17:19
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Клименко Елена

Украина ожидает получения новой партии самолетов F-16 в 2025 году. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров после переговоров с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом в Гааге.

В Украину прибудет новая партия истребителей F-16: в Минобороны назвали сроки

F-16 для Украины. Фото: УНН

"Нидерланды остаются одними из главных союзников Украины, и их поддержка значительно увеличилась в 2024 году. У нас уже есть договоренности на 2025 год. Основной приоритет — программа F-16, и мы ожидаем поставки очередной партии самолетов в 2025 году. Кроме того, мы продолжаем обучение пилотов и технического персонала", — отметил министр обороны Украины.

По словам Умерова, Нидерланды активно содействуют созданию Коалиции Воздушных сил и помогают в развитии украинской авиационной инфраструктуры и возможностей.

"Следующим приоритетом являются дроны. Мы согласовали распределение 400 млн евро на закупку беспилотников, а также работаем над созданием масштабных проектов по дальнобойным системам. К тому же мы продолжаем сотрудничество по поставкам артиллерийских боеприпасов, систем ПВО и ракет-перехватчиков", — добавил он.

Умеров также подчеркнул, что Нидерланды хорошо понимают потребности Украины и готовы в дальнейшем помогать. Он отметил, что следующим шагом должно стать развитие совместных оборонных предприятий, что укрепит возможности обеих стран.

"Мы согласовали планы по эффективному использованию помощи и ее применению на фронте. Важно, чтобы сотрудничество с партнерами было быстрым и продуктивным", — подытожил министр.

Ранее в августе 2024 года Украина получила первые шесть самолетов F-16 от Нидерландов. Также в ходе 25-го заседания Рамштайна, состоявшегося 9 января в Германии, было объявлено, что Великобритания и ее союзники передают Украине 30 000 беспилотников на общую сумму £45 млн ($55 млн). В этом проекте принимают участие Дания, Нидерланды, Латвия, Швеция, а также Норвегия, выделяющая 700 млн. норвежских крон на закупку дронов в рамках многонациональной инициативы. Исландия также будет финансировать производство оружия для Украины на сумму 2 млн евро по "датской модели".

Как уже писали "Комментарии", Швеция обещала передать Украине два самолета дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890. Эти самолеты значительно усилят возможности украинского ПВО.



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Источник: https://www.facebook.com/rustemumerov.ua/posts/pfbid0KLtBMN793ApVp6a3qam35rTxyCTY7F7nAuDdaqQmz2MvQwsFebWo6ocqNc582fg6l
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