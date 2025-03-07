В Украину поступили замороженные российские активы в Британии

В Украину поступили первые средства от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует портал "Комментарии".

Денис Шмыгаль

"Сегодня мы получили 752 млн. фунтов в рамках инициативы G7 ERA. Средства направим на укрепление украинской обороноспособности. Благодарю Правительство Великобритании и наших партнеров по G7 за механизм, который заставляет российские средства работать на Украину. Рассчитываем, что все суверенные активы России в будущем будут конфискованы и переданы в пользу нашего государства", – отметил Шмыгаль.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия может согласиться с тем, чтобы замороженные в Европе 300 млрд долларов российских активов использовались для восстановления Украины. Однако Кремль будет настаивать, чтобы часть денег была израсходована на временно оккупированные территории, оказавшиеся под контролем РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Reuters.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялись первые прямые переговоры России и США по окончании войны в Украине. Как указывает Reuters со ссылкой на три источника, хотя обсуждения между Москвой и Вашингтоном находятся на ранней стадии, в Кремле могут предложить мирное соглашение, предусматривающее использование замороженных активов РФ для восстановления Украины.

"Идея о том, что Россия может согласиться использовать замороженные деньги для помощи в восстановлении Украины, раньше не звучала и такой шаг может быть воспринят, что Россия готова пойти на компромисс", — пишет Reuters.