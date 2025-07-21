В Украине запустили новый уникальный функционал в тестовом режиме, который поможет вернуть из вражеской неволи украинских военнопленных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Координационного штаба по обращению с военнопленными. Отмечается, что Защитники и гражданские, спасенные из российской неволи, могут предоставить информацию о остающихся в плену побратимах и этим ускорить их освобождение.

В Украине заработал новый сервис, который поможет возвращать военных из плена

Также призванием нового функционала является идентификация пропавших без вести. В спокойной обстановке в удобное время освобожденные будут иметь возможность заполнить все известные им данные и при необходимости дополнить их позже.

На начальном этапе функционал доступен для тех, кто недавно освободился из плена. Впоследствии он будет открыт для всех военнослужащих и гражданских, переживших опыт пребывания в российских местах заключения во время российской агрессии.

Для идентификации и ускорения поиска семьям также следует обратить внимание на полноценное наполнение Личного кабинета, включая фотоматериалы.

По результатам тестового запуска нового функционала уже удалось установить:

– место пребывания и состояние 281 пленного: как военных, так и гражданских;

– 860 случаев ненадлежащих условий содержания;

– новые места содержания 34 человек.

Также для 187 человек подтверждена информация о местах содержания.

Команда Коордштаба продолжает улучшать функционал и масштабировать его на всех освбожденных.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские СМИ по всем каналам распространяли информацию о том, что бывшую нардепку Надежду Савченко взяли в плен россияне под Купянском, а сейчас якобы везут в Москву, чтобы решить, как ее обменять, и возможно ли это вообще сделать во второй раз.

Надежда Савченко не заставила долго ждать и опубликовала видеообращение, в котором опровергла эти пропагандистские слухи и заявила, что она жива и не в плену.